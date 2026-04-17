仕事のストレスから解放された瞬間、嘘のように身体が軽くなることがある。投稿を寄せた神奈川県の40代男性は、この春コンビニ関連の派遣会社の担当店から離れた。男性は酒やタバコ、ギャンブルをほとんどしない代わりに“食”に偏った生活を送っていたという。「ストレスを抱えると凄まじく食べます」辞めて2週間で消えた不調の数々男性は、働いていた当時の状況をこう振り返る。「ストレスを抱えると凄まじく食べます」自