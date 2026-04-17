少しでもお得になるクーポンは、節約の強い味方だ。しかしスマホの「電子クーポン」が普及した今、昔ながらの「紙のクーポン」を使うことに抵抗を感じる人もいるようだ。ガールズちゃんねるに4月中旬、「紙のクーポンを使うのが恥ずかしい」というトピックが立った。トピ主は、チラシについている切り取り式クーポンに抵抗があるという。「店員から『この人はわざわざチラシをチェックしてハサミで切り取る手間をかけてまで安く買