タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が、新たに清楚系にイメチェンしたことを明かした。１６日のインスタグラムで「いつもの癖で急にイメチェンしたくなって＠ｇｅｎ．０２１２に駆け込みドギャルすぎるのちょっと飽きてきたから真逆の方向いってみた」とギャル系から清楚系に激変したビフォーアフターの動画をアップ。続けて「ギャル推しのみんなごめん清楚目指したはずなんだけどぶりっ子すぎた説ある？ｗ」とファンへメッセ