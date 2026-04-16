タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が、新たに清楚系にイメチェンしたことを明かした。

１６日のインスタグラムで「いつもの癖で急にイメチェンしたくなって ＠ｇｅｎ．０２１２ に駆け込み ドギャルすぎるのちょっと飽きてきたから真逆の方向いってみた」とギャル系から清楚系に激変したビフォーアフターの動画をアップ。続けて「ギャル推しのみんなごめん 清楚目指したはずなんだけどぶりっ子すぎた説ある？ｗ」とファンへメッセージをつづった。

この投稿には「こっちも似合うー 綺麗！」「可愛すぎます お人形さんみたい」「美しい 大好きです」「何しても似合う 羨ましい」「前髪あるのもかわいい」などのコメントが寄せられた。

ＧＥＮＫＩＮＧ．は２０１７年５月にタイで６時間におよぶ性別適合手術を受け、男性から女性に。同年７月に戸籍上で女性となり、８月には戸籍上の「本名変更」で元輝（げんき）から沙奈（さな）に変わった。２１年の誕生日に「１１月１８日、本日３７歳になりました」と年齢を初公表。２３年４月に「芸名はＧＥＮＫＩＮＧから．を追加してＧＥＮＫＩＮＧ． 名前は、田中沙奈から田中佐奈に」と改名を発表。同１０月に「ＭＡＸ６８ｋｇから今は５２ｋｇ」と１６キロ減量も報告し、身長については「私は１７３ｃｍです」と明かしている。