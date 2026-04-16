ＧＥＮＫＩＮＧ．のインスタグラム（＠＿ｇｅｎｋｉｎｇ＿）より

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　タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が、新たに清楚系にイメチェンしたことを明かした。

　１６日のインスタグラムで「いつもの癖で急にイメチェンしたくなって　＠ｇｅｎ．０２１２　に駆け込み　ドギャルすぎるのちょっと飽きてきたから真逆の方向いってみた」とギャル系から清楚系に激変したビフォーアフターの動画をアップ。続けて「ギャル推しのみんなごめん　清楚目指したはずなんだけどぶりっ子すぎた説ある？ｗ」とファンへメッセージをつづった。

　この投稿には「こっちも似合うー　綺麗！」「可愛すぎます　お人形さんみたい」「美しい　大好きです」「何しても似合う　羨ましい」「前髪あるのもかわいい」などのコメントが寄せられた。

　ＧＥＮＫＩＮＧ．は２０１７年５月にタイで６時間におよぶ性別適合手術を受け、男性から女性に。同年７月に戸籍上で女性となり、８月には戸籍上の「本名変更」で元輝（げんき）から沙奈（さな）に変わった。２１年の誕生日に「１１月１８日、本日３７歳になりました」と年齢を初公表。２３年４月に「芸名はＧＥＮＫＩＮＧから．を追加してＧＥＮＫＩＮＧ．　名前は、田中沙奈から田中佐奈に」と改名を発表。同１０月に「ＭＡＸ６８ｋｇから今は５２ｋｇ」と１６キロ減量も報告し、身長については「私は１７３ｃｍです」と明かしている。