【キーウ、モスクワ共同】ウクライナ国防省は15日、無人機と無人戦闘車両に歩兵を組み合わせた「無人機突撃部隊」を新設したと発表した。侵攻を続けるロシアに対抗する「新たな戦術モデル」として戦場で既に運用し、2月以降、ウクライナ南部で領土の一部を解放したとしている。ウクライナは無人機や無人戦闘車両を防衛力の主軸の一つと位置づけて開発を推進している。伝統的戦力の歩兵と一体運用することで領土奪還を進める狙