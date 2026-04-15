◇パ・リーグ楽天3-2ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）「1球」勝利投手の楽天・宋家豪（ソン・チャー・ホウ）投手（33）は、今季2勝目に「僕1人の1球じゃない。やはりバックの、辰己選手も守ってくれた。それで勝利につながった」と声を弾ませた。右腕は2-2の7回1死一、三塁で登板。代打・今宮を145キロの直球で中飛に打ち取り、この打球でタッチアップを狙った牧原大が本塁で憤死した。直後の8回2死で、村