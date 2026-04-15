【モデルプレス＝2026/04/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の7人が、ヘアケアブランド「Linon」のアンバサダーに就任し、15日、都内にて開催された新シャンプー・トリートメント発表会に登壇。お笑いコンビ・レインボーの池田直人もスペシャルゲストとして登場し、ME:Iにメッセージを送った。【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I◆レインボー池田直人、相方・ジャンボと「すっごく仲が悪くなった」過去告白3年目