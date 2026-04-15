レインボー池田直人、相方・ジャンボと「すっごく仲が悪くなった」過去告白 10年続ける秘訣にME:I感動
【モデルプレス＝2026/04/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の7人が、ヘアケアブランド「Linon」のアンバサダーに就任し、15日、都内にて開催された新シャンプー・トリートメント発表会に登壇。お笑いコンビ・レインボーの池田直人がスペシャルゲストとして登場し、ME:Iにメッセージを送った。
【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I
3年目を迎えるME:Iに対し、今年の3月で結成10周年を迎えたレインボー。10年後も変わらない熱量をキープする秘訣という質問が寄せられ、池田は「3・4年目のときに一時期ジャンボとすっごく仲が悪くなった時期があったんです」と相方のジャンボたかおと険悪だった時期があったと告白。「それはでも僕がジャンボのことをちゃんと見てあげられなくて。自分が1人で仕事をいろいろやっているときにジャンボがすごく拗ねちゃったりしたので、その仕事を1回僕が辞めて『一緒にYouTubeやっていこうか』と言ってから2人の絆が深まって今が多分一番仲が良いんです」と、再びコンビの絆が強くなったと振り返った。
「時間が経つと他の人のことを見られなくなる時間があると思うんですけど、一番大切な人が横にいるんで、自分の思考と同じぐらい大事に相手の思考をしてあげたらいいなと思います」と真剣に語った池田の言葉にME:Iも「素晴らしい！」「ありがたいお言葉」と感動していた。
ブランド名と名前が同じ読みのRINONはアンバサダー就任に「運命だなと思いました」と喜びのコメント。また、美容男子代表として池田が登場。オリジナルタイアップソング「Update Me」のダンスを池田にレクチャー後、披露した。（modelpress編集部）
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◆レインボー池田直人、相方・ジャンボと「すっごく仲が悪くなった」過去告白
3年目を迎えるME:Iに対し、今年の3月で結成10周年を迎えたレインボー。10年後も変わらない熱量をキープする秘訣という質問が寄せられ、池田は「3・4年目のときに一時期ジャンボとすっごく仲が悪くなった時期があったんです」と相方のジャンボたかおと険悪だった時期があったと告白。「それはでも僕がジャンボのことをちゃんと見てあげられなくて。自分が1人で仕事をいろいろやっているときにジャンボがすごく拗ねちゃったりしたので、その仕事を1回僕が辞めて『一緒にYouTubeやっていこうか』と言ってから2人の絆が深まって今が多分一番仲が良いんです」と、再びコンビの絆が強くなったと振り返った。
◆ME:I「Update Me」ダンスパフォーマンスを初披露i
ブランド名と名前が同じ読みのRINONはアンバサダー就任に「運命だなと思いました」と喜びのコメント。また、美容男子代表として池田が登場。オリジナルタイアップソング「Update Me」のダンスを池田にレクチャー後、披露した。（modelpress編集部）
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