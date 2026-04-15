春の全国交通安全運動最終日の4月15日、徳島市で高校のラグビー部員らが、登校中の高校生やドライバーに安全運転を呼びかけました。「交通安全にトライ」これは、徳島名西警察署と徳島科学技術高校が、春の全国交通安全運動に合わせて行ったもので、ラグビー部員や警察官ら約20人が県道に「人の波」を作りました。参加者は「交通安全にトライ」と書かれた手作りボードを掲げ、反射材などが入った啓発グッ