フェルミン・ロペスの顔に相手GKのスパイクが直撃スペイン1部バルセロナは現地時間4月14日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦でアトレティコ・マドリードと対戦し、2-1で勝利した。しかし、2戦合計3-2で敗退が決定した。この一戦でスペイン代表MFフェルミン・ロペスが顔面から出血する凄惨な負傷を負い、英ラジオ局「talkSPORT」は「顔面にスパイクを受け、血まみれになった」と衝撃的な場面を伝えている。試合序