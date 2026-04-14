踏切内の事故を防ごうと4月14日、徳島市でJR四国と県警が協力して、ドライバーに一旦停止などの安全な通行を呼びかけました。これは、春の全国交通安全運動に合わせてJR四国が毎年行っているもので、14日は職員や県警の鉄道警察隊など約40人が参加しました。「安全運転よろしくお願いします。一旦停止よろしくお願いします。右見て左見て」参加者は徳島市のJR高徳線・出来島踏切を通るドライバーらに、交通ルー