乗用車が中央分離帯のワイヤーロープに衝突 鹿児島県警高速道路交通警察隊とネクスコ西日本によりますと、きょう14日午後1時半すぎ、南九州自動車道の伊集院インターチェンジから松元インターチェンジに向かう下り線で、乗用車が中央分離帯のワイヤーロープに衝突しました。 伊集院ICと松元ICの間 午後3時20分から上下線とも通行止め 運転していた人がけがをし、病院に運ばれましたが、命