◆サラ４歳以上Ｃ３（４月１４日、園田競馬場・ダート８２０メートル、良）兵庫アーバン競馬の新人、南部楓馬（ふうま）騎手（１９）＝西脇・永島太郎厩舎所属＝は１４日、園田競馬場でデビューし、３鞍目となった６Ｒで３番人気のバイカル（牝９歳、西脇・藤川純厩舎所属、父ロージズインメイ）に騎乗し、初勝利を挙げた。好位追走から直線で２着ベラジオマサキ（牡７歳、西脇・坂本和也厩舎所属、父ビッグアーサー）との叩き合