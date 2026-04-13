中東支局長の増尾さんに聞きます。アメリカがやろうとしているイランの海上封鎖をめぐる新たな措置には、どんな狙いがあるのでしょうか？ホルムズ海峡封鎖によって世界的にエネルギー輸送が混乱するなかでも、イランだけは衝突前と比較して同水準の自国産石油の輸出を保っているとされています。アメリカとしては、これを断ち切ることでイランに対して経済的なダメージを与え、ホルムズ海峡の管理をめぐって譲歩を狙いたいのだと思