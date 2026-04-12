広島、ヤクルト、阪神のカードで週末に連敗中■阪神 3ー0 中日（12日・バンテリンドーム）中日は12日、本拠地で行われた阪神戦に0-3で敗れた。今季2度目の完封負け。同カード3連敗の裏で、開幕からどういうわけか“あるジンクス”が続いている。エースの高橋宏斗投手に連敗ストップを託したが、打線が相手先発の高橋遥人投手の前にチャンスを作れず、スコアボードにゼロが並んだ。そして0-0で迎えた5回だった。高橋宏が先頭の