2026年4月10日、東京都清瀬市の国立看護大学校を訪問され、開校25周年式典に出席された秋篠宮妃紀子さま。紀子さまは2001年の開校記念式典にも出席されている。【写真】紀子さまのブルーのセットアップ全身姿を見る。佳子さまと「山村御流いけばな展」を鑑賞される姿なども。式典では「災害や感染症への対応をはじめ、より高度な専門性のニーズにも応える教育と研究が進められるよう期待しております」とお言葉を述べた。こ