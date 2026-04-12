選手名の部分には「HOF」と刻まれた特別仕様ドジャースの昨季のワールドシリーズ制覇を記念した超豪華なチャンピオンリングが、ついに“殿堂入り”を果たした。米野球殿堂博物館の公式X（旧ツイッター）は9日（日本時間10日）、ドジャースの2025年の優勝リングが同博物館に到着したことを報告する動画を公開。通常とは異なる特別な仕様が施されたリングの輝きに、ファンからは「なんて美しいんだ」などと感嘆の声が寄せられた。