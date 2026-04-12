別府競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」は2日目を終えた。ガールズの3Rは太田りゆ（31＝埼玉）が2着安東莉奈に4車身差をつけて完勝。ガールズただ1人の連勝で決勝へと向かう。「2走目はいろいろと考えすぎて、全てが中途半端だった。体調がいいとはいえない中で冷静にレースを見ることはできている」決勝にはG1松戸オールガールズクラシックにも出走する大浦彩瑛、五味田奈穂、又多風緑が順当に勝