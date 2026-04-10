今季開幕時において、メジャーリーガーの平均年俸が昨季から3.4％増加し、534万ドル（約8億4900万円）となり、過去最高を記録したことが分かった。AP通信が9日（日本時間10日）、HP上でデータを公開した。チーム別の年俸総額はメッツが1位、ドジャースが2位となった。 ■年俸総額最下位はガーディアンズ チーム別の年俸総額では、千賀滉大投手が所属するメッツが3億5220万ド