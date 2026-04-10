株式会社焦点工房は、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye シルバー」を4月10日（金）に発売した。希望小売価格は5万7,000円。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、Lマウント用を用意する。 対角線方向に180°の画角を持つ、35mmフルサイズ対応のMF魚眼レンズ。発売済みのブラックモデルに続き、シルバーカラーが新たにラインアップに加わった。クラシックなデザインやシルバー系の