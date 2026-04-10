株式会社焦点工房は、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye シルバー」を4月10日（金）に発売した。希望小売価格は5万7,000円。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、Lマウント用を用意する。

対角線方向に180°の画角を持つ、35mmフルサイズ対応のMF魚眼レンズ。発売済みのブラックモデルに続き、シルバーカラーが新たにラインアップに加わった。クラシックなデザインやシルバー系のカメラとの組み合わせを考慮したとしている。

装着イメージ

レンズ構成はEDレンズ1枚、高屈折レンズ4枚を含む7群11枚。収差を抑えたシャープな描写を追求したという。

鏡筒は金属製。絞りリングはクリックレスで、動画撮影にも配慮した設計とした。

撮影イメージ（提供：焦点工房）

撮影イメージ（提供：焦点工房）

撮影イメージ（提供：焦点工房）

対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：11mm レンズ構成：7群11枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ4枚含む） フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：F2.8-16 絞り羽根：7枚 最短撮影距離：0.17m フィルター：装着不可 外形寸法：約Φ67×87mm 質量：約512g 付属品：前後キャップ