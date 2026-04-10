右肩の故障でリハビリ中の広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が９日、広島県廿日市市の大野練習場で送球練習を再開した。１０メートルの距離で４０球を投げ、回復は順調だ。鋭く腕を振った。患部の痛みは「ない」ときっぱり。球筋も力強く「結構思い切り投げました」と白い歯がこぼれた。３月３１日・ヤクルト戦（神宮）の守備で右肩を負傷し、途中交代。１日に都内の病院で「右肩肩鎖関節損傷」と診断され