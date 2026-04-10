春の恒例行事といえば花見だが、会社の宴会となると手放しで喜べない社員は多いだろう。裏方に回された人間にとっては、ただの苦行でしかないようだ。投稿を寄せた30代男性（事務・管理）の会社では、毎年協力業者を招いて大規模な花見を開催しており、事務方の男性は毎回その裏方として駆り出されているという。「毎回100社近い協力業者を招き、招待客と所属会社の社員を合わせると150名以上になる事が多く、食事の手配だけでも一