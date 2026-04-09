俳優・山下智久が、４１歳の誕生日を報告し、最新ショットを公開した。９日が４１歳誕生日の山下は同日、自身のインスタグラムを更新。「４１ｔｏｄａｙ．ＳｔｉｌｌｄｒｅａｍｉｎｇｌｉｋｅＩ’ｍ１４．」（今日で４１歳。１４歳のようにまだ夢を見ている）と記し、誕生日を祝うバルーンの前で、主演映画「正直不動産」のビジュアルに「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ」とプリントされうちわを持ったショットや、