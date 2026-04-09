NPB(日本野球機構)が9日、公示を発表。阪神は茨木秀俊投手を1軍登録しました。2022年ドラフト4位で入団した茨木投手は2025年にプロ初登板し、この日のヤクルト戦でプロ初先発に挑みます。相手は現在10戦8勝でリーグトップと勢いに乗るヤクルト。茨木投手はファームで2試合に先発するとクオリティースタートも記録。防御率0.96を記録しています。