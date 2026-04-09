開催：2026.4.9 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 8 - 6 [タイガース] MLBの試合が9日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとタイガースが対戦した。 ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。 1回裏、ピッチャー フラムバー・バルデスがワイルド