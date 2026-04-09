開催：2026.4.9

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 8 - 6 [タイガース]

MLBの試合が9日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとタイガースが対戦した。

ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

1回裏、ピッチャー フラムバー・バルデスがワイルドピッチでツインズ得点 MIN 1-0 DET、4番 ライアン・ジェファーズ 6球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 MIN 2-0 DET、6番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-0 DET、7番 マシュー・ワルナー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 4-0 DET、8番 ロイス・ルイス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 6-0 DET

4回裏、3番 ルーク・キーシャル 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 7-0 DET

6回表、4番 ケリー・カーペンター 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 MIN 7-1 DET、6番 ディロン・ディングラー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 MIN 7-2 DET

6回裏、1塁ランナーオースティン・マーティン 盗塁失敗でツインズ得点 MIN 8-2 DET

7回表、3番 グレイバー・トーレス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 MIN 8-4 DET、5番 ライリー・グリーン 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでタイガース得点 MIN 8-5 DET、ピッチャー ブライソン・サンズがワイルドピッチでタイガース得点 MIN 8-6 DET

試合は8対6でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで1勝1敗0S。ツインズのファンダーバークにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

ここまでツインズは6勝6敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位。一方タイガースは4勝8敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 11:48:27 更新