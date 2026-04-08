ブルージェイズ戦に先発登板予定米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に先発登板予定だ。この試合は、投打両面において記録にも注目が集まる試合となる。X上のファンの間では、大谷しか成しえない二刀流での記録更新に期待感が高まっている。大谷は7日（同8日）の同カードの初回に四球を選び、昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から続く連続試合出塁を「42」に更新。過去の日本人