ブルージェイズ戦に先発登板予定

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に先発登板予定だ。この試合は、投打両面において記録にも注目が集まる試合となる。X上のファンの間では、大谷しか成しえない二刀流での記録更新に期待感が高まっている。

大谷は7日（同8日）の同カードの初回に四球を選び、昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から続く連続試合出塁を「42」に更新。過去の日本人最長記録である、2009年にイチロー（マリナーズ）が残した43試合連続出塁まであと「1」と迫り、“イチロー超え”がいよいよ現実味を帯びてきた。

一方、投手・大谷も記録を伸ばし続けている。今季初登板だった3月31日（同1日）のガーディアンズ戦は6回1安打無失点の好投。昨年8月27日（同28日）のレッズ戦、3回にマルテの本塁打で1点を失ったのを最後に連続無失点イニングを22回2/3まで伸ばしている。これは自己最長記録となっており、こちらもどこまで伸ばすのか注目されている。

大記録達成の予感にファンも注目。X上では反応が相次いでいる。

「もうイチローの記録に並ぶのも時間の問題だね」

「大谷翔平がイチローさんの記録に王手ねぇ」

「明日出ればイチローさんの記録に並ぶ これは期待」

「日本人記録まであと1試合 次の試合絶対出塁してほしい」

「バッターでイチロー松井以上の評価受ける日本人が出てくるとは思わなかった」

「イチローに並ぶ日本人選手最長タイはやってくれるはず」

「連続試合出塁の記録に並ぶのね。先発投手で、連続イニング無失点中でもあるんだけど」

なお連続試合出塁のメジャー記録は1949年にテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が残した84試合。連続無失点イニングはドジャースOBで、現在解説者のオーレル・ハーシュハイザーが1988年に残した59イニングとなっている。



（THE ANSWER編集部）