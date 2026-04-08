「ぜんぶETC専用になりますよ！」NEXCOも注意呼びかけNEXCO中日本が2026年春、高速道路ICの「ETC専用化」を35か所にわたって順次進めています。この過程で4月9日、日本で初めて「現金車の乗り降りが一切できない高速道路」が出現します。【え…！】ここまで進んだ「現金クレカ使えません」インター（地図／写真）その路線は東海地方をぐるりと結ぶ「東海環状道」134.6kmです。4月9日10時30分に美濃加茂IC、15時に豊田藤岡ICのE