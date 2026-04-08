現地４月８日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールは、昨季王者のパリ・サンジェルマンと敵地で相まみえる。リバプールは今月４日のFAカップ準々決勝で、マンチェスター・シティに０−４で惨敗。39分に先制点を許して以降、立て続けにネットを揺らされ、57分までの約20分のうちに４失点した。中３日で立て直せるか。もし不甲斐ないプレーを繰り返せば、再び痛