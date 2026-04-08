「繰り返せば、また４失点する」リバプール指揮官の猛烈な危機感。悪夢の20分から中３日…パリSGにリベンジへ【CL準々決勝】
現地４月８日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールは、昨季王者のパリ・サンジェルマンと敵地で相まみえる。
リバプールは今月４日のFAカップ準々決勝で、マンチェスター・シティに０−４で惨敗。39分に先制点を許して以降、立て続けにネットを揺らされ、57分までの約20分のうちに４失点した。
中３日で立て直せるか。もし不甲斐ないプレーを繰り返せば、再び痛い目に遭う――。決戦の地、パルク・デ・プランスで行なわれた前日会見でそう伝えたのは、リバプールを率いるアルネ・スロット監督だ。
英紙『Daily Mail』によれば、強い危機感を持つオランダ人指揮官は「はっきり言っておくが」と切り出し、こう語った。
「シティ戦で示したような20分間を、明日の夜ここで繰り返せば、また４失点する羽目になるだろう。なぜなら、ここにいるPSGの選手たちは、我々がそのような20分間を過ごしている時にどう振る舞えばいいかを知っているからだ。だから私たちにとっての課題は、最初の１秒から最後の１秒まで、シティ戦の最初の35分間と同じレベルを維持することだ。そうでなければ、昨年のようにまた非常に厳しい夜になるだろう」
昨年、つまり前回大会ではラウンド16でパリSGと対戦。敵地での第１レグは圧倒的に攻め込まれながらも１−０で勝利した。ただ、ホームでの第２レグは０−１で、２戦合計１−１でPK戦にもつれ込んだ末に、フランスの巨人に苦杯を喫した。
スロット監督は、昨季のパリSGとのアウェーゲームをこう振り返った。
「あの時はここで０−４で負けるに値したし、もしかするとそれ以上だったかもしれない。だが、それがフットボールの醍醐味だ。85分に我々がゴールを決めた時、まるで『うわっ、これは強奪だ』と言わんばかりだった」
決して調子が良くないリバプールだが、１年越しのリベンジを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
リバプールは今月４日のFAカップ準々決勝で、マンチェスター・シティに０−４で惨敗。39分に先制点を許して以降、立て続けにネットを揺らされ、57分までの約20分のうちに４失点した。
中３日で立て直せるか。もし不甲斐ないプレーを繰り返せば、再び痛い目に遭う――。決戦の地、パルク・デ・プランスで行なわれた前日会見でそう伝えたのは、リバプールを率いるアルネ・スロット監督だ。
「シティ戦で示したような20分間を、明日の夜ここで繰り返せば、また４失点する羽目になるだろう。なぜなら、ここにいるPSGの選手たちは、我々がそのような20分間を過ごしている時にどう振る舞えばいいかを知っているからだ。だから私たちにとっての課題は、最初の１秒から最後の１秒まで、シティ戦の最初の35分間と同じレベルを維持することだ。そうでなければ、昨年のようにまた非常に厳しい夜になるだろう」
昨年、つまり前回大会ではラウンド16でパリSGと対戦。敵地での第１レグは圧倒的に攻め込まれながらも１−０で勝利した。ただ、ホームでの第２レグは０−１で、２戦合計１−１でPK戦にもつれ込んだ末に、フランスの巨人に苦杯を喫した。
スロット監督は、昨季のパリSGとのアウェーゲームをこう振り返った。
「あの時はここで０−４で負けるに値したし、もしかするとそれ以上だったかもしれない。だが、それがフットボールの醍醐味だ。85分に我々がゴールを決めた時、まるで『うわっ、これは強奪だ』と言わんばかりだった」
決して調子が良くないリバプールだが、１年越しのリベンジを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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