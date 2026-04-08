Amazonの電子書籍リーダーであるKindleと、タブレットのKindle Fireの一部モデルのサポートが終了することが明らかになりました。Amazon is ending support for older Kindles and Kindle Fires | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/908302/amazon-ending-support-kindle-fire-tablet-e-reader-pre-2012-olderAmazonの広報担当であるジャッキー・バーク氏がテクノロジーメディアのThe Vergeに、2012年以前に発売されたKindle