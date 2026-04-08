大分県内の中九州自動車道で8日午前、乗用車同士の衝突事故がありました。この影響で、犬飼ICから千歳ICの間で通行止めが続いています。 警察によりますと、8日午前、対向車線を走っていた乗用車同士が衝突しました。この事故で、それぞれの車を運転していた男性2人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。 現場は片側1車線の対面通行区間で、事故車両の撤去作業のため、犬飼ICから千歳IC間の上下線で午前