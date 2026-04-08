ガウスマンのボーク判定を巡り【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に臨んだ。5回の攻撃中にブルージェイズのジョン・シュナイダー監督がボークの判定を巡り、球審と口論。退場処分となった。ドジャースが2-0とリードした5回だった。先頭のキムが四球で出塁すると、続くフリーランドの打席でガウスマンがボークを取られた。すると、ベンチからシ