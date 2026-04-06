リセールバリュー総合研究所は3月26日、「燃料費・電力・生活インフラ危機の実感調査」の結果を発表した。同調査は3月12日、全国の自家用車保有者433人を対象に、インターネットで実施した。「世界的なエネルギー不安が、自分のカーライフに影響する」という実感はありますか？世界的なエネルギー不安が自分のカーライフに影響していると感じるか尋ねたところ、80.1%が「強く感じる」「やや感じる」と回答した。クルマは生活インフ