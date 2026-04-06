生まれは3歳まで暮らしたハワイ。【写真】注目の17歳・蒼戸虹子。虹子と書いて「にこ」と読む「ハワイは虹がよく見えて、虹には人を幸せにする力があるそうです。それにちなんで虹子（にこ）。人を幸せにする子になってほしい、という意味が込められています」注目の新人17歳4月10日公開の映画『脛擦りの森』で高橋一生の妻役に大抜擢された17歳、蒼戸虹子。誰からも好かれる“完璧な美少女”を演じた、2025年12月公開の映画『白の