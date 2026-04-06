【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開予定 映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（原題：The Super Mario Galaxy Movie）が、通常上映に加え、IMAX、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinema等でも全国上映されることが決定した（一部劇場を除く）。 また、IMAX限定の入場者特典も決定