【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開予定

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（原題：The Super Mario Galaxy Movie）が、通常上映に加え、IMAX、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinema等でも全国上映されることが決定した（一部劇場を除く）。

また、IMAX限定の入場者特典も決定した。先着数量限定で「IMAX 入場者特典 A3 ポスター」が配布される。配布日は以下の通り。

5月1日（金）～5月7日（木）：マリオ A3 ポスター

5月8日（金）～5月14日（木）：ヨッシー A3 ポスター

※お1人様1枚／なくなり次第終了

※画像はイメージです

※転売はご遠慮ください

マリオ A3 ポスター

ヨッシー A3 ポスター

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