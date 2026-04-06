映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」、IMAX、MX4D、4DX、SCREENX等での上映も決定IMAX限定入場者特典としてマリオ/ヨッシーのA3ポスターを配布
【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開予定
5月1日（金）～5月7日（木）：マリオ A3 ポスター
※お1人様1枚／なくなり次第終了
映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（原題：The Super Mario Galaxy Movie）が、通常上映に加え、IMAX、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinema等でも全国上映されることが決定した（一部劇場を除く）。
また、IMAX限定の入場者特典も決定した。先着数量限定で「IMAX 入場者特典 A3 ポスター」が配布される。配布日は以下の通り。
5月1日（金）～5月7日（木）：マリオ A3 ポスター
5月8日（金）～5月14日（木）：ヨッシー A3 ポスター
※お1人様1枚／なくなり次第終了
※画像はイメージです
※転売はご遠慮ください
マリオ A3 ポスター
ヨッシー A3 ポスター
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