磐越道バス事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山容疑者の周辺を取材すると人物像や"事故前の様子"が見えてきました。過失運転致死傷の疑いで逮捕された胎内市の無職・若山哲夫容疑者。若山容疑者を知る人は…近所の人「すごい明るかったよ元気だったし」若山容疑者を知る人「（店で）彼は1人で飲んでたもんね。1人で来て、飲んでさっさと帰る。気分いいと、たまに（店で）カラオケやってますよ」これまで県内の高校で陸上