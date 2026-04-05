市民や企業を標的に凶悪犯罪を繰り返し、全国で唯一「特定危険指定暴力団」に指定される暴力団、工藤会（本拠・北九州市）。トップで総裁の野村悟被告（79）が引退したことが、3月25日、明らかになった。【画像】工藤会トップの野村悟被告（79）。虎の目のようなサングラスに、全身白のジャージ姿。周囲を警戒するような素振りを見せている。野村は2014年、福岡県警を中心に展開された「頂上作戦」で逮捕され、市民や警察関係