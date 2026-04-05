俳優で歌手の木村拓哉（53）が、5日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演し、マンスリーゲストで出演した日本ハム新庄剛志監督（54）の先見の明について語った。自らを「宇宙人」と称し、奇想天外なアイデアが湧き上がってくる新庄監督。メジャー移籍や、引退後の海外移住、現役復帰に向けたトライアウト、監督就任と、予測しないチャレンジを次々としている。木村は枠にとらわれない生き様に、「頭の中で