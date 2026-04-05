俳優で歌手の木村拓哉（53）が、5日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演し、マンスリーゲストで出演した日本ハム新庄剛志監督（54）の先見の明について語った。

自らを「宇宙人」と称し、奇想天外なアイデアが湧き上がってくる新庄監督。メジャー移籍や、引退後の海外移住、現役復帰に向けたトライアウト、監督就任と、予測しないチャレンジを次々としている。木村は枠にとらわれない生き様に、「頭の中で思ってることを、そのまんま口に出して言ってるけど。いやそれはねえだろうって正直、思っていたことが今、もう形になって」と驚いた。

その一つが、日本ハムの新本拠地エスコンフィールドだという。「（チームは）今まで札幌ドームというのがベースだったんですよ。それが今、エスコンフィールドになっているけど、それも言っていたのよ。言ってた。“こうで、こうで、飯も食えて…。ただ野球だけというのはつまらんと思わない？”みたいなことを、言っていたの」。新庄監督自身はその発言を忘れていたようで、「うそ？できる前に？」と驚きを口にした。

エスコンフィールドは23年に完成し、日本ハムが本拠地として使用している。野球の開催がない日も、場内の施設や飲食店が利用できる米国スタイルのボールパークとして、連日多くの来場者でにぎわっている。

木村はその構想を聞いた時、新庄監督の言葉を思い出したという。「エスコンフィールドっていうのができますって言って。こんなのできるんだ。凄え！…待てよ？これ誰か言ってたな？誰だったっけ？って思ったら、これだ」と話した。

木村とのやりとりは覚えていなかった新庄監督も、「俺はあそこのエスコンフィールドの周りを、ディズニーランドみたいにして欲しいなって。スケート場あり、映画館あり、モールありって」と、構想自体は頭にあったことを明かした。

ディズニーランドの人気アトラクション「ソアリン」も、構想に刺激をもたらしたという。壮大な映像で、世界を旅する疑似体験ができるもの。「だからこの間、俺ディズニーランドに初めて行って、ソアリンっていう乗り物があって、これ、最後にエスコンフィールドにどり着いて、芝のにおいを感じられたいいなと思って、球団に言ったのよ。“こういうパークにしませんか”って、フロントに。それも俺の仕事やから」と打ち明けた。

木村は「そこまでするの？」と、監督の枠を超えた構想にびっくり。新庄監督は「もちろん！」と返答。「いかにお客さんに喜んでもらえるパークにするか」と熱弁し、「おかげさまで、むちゃくちゃチケット取れないの」と人気ぶりを明かした。