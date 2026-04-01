ブロガーのしろめちゃんさんの漫画「美容クリニックでチリチリになった話」（全10話）がインスタグラムで合計7600以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む顔のシミが気になり、「キレイになりたい」という思いで美容クリニックへ通い始めた作者。2回施術を受けた後は、少し肌が明るくなったように感じて、次の施術を楽しみにしていました。しかし、あるトラブルが起きて…という内容で、読者からは「