ブロガーのしろめちゃんさんの漫画「美容クリニックでチリチリになった話」（全10話）がインスタグラムで合計7600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

顔のシミが気になり、「キレイになりたい」という思いで美容クリニックへ通い始めた作者。2回施術を受けた後は、少し肌が明るくなったように感じて、次の施術を楽しみにしていました。しかし、あるトラブルが起きて…という内容で、読者からは「無責任すぎる」「先生の対応もおかしい」「その後の経過も気になる」などの声が上がっています。

「えっ…うそでしょ？」鏡を見て驚き

しろめちゃんさんは、インスタグラムやブログ「しろめちゃんのあるある絵日記」などで作品を発表しています。しろめちゃんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「美容クリニックでチリチリになった話」を描いたきっかけを教えてください。

しろめちゃんさん「これは2年前の2024年に起きた出来事で、当時は眉毛がなくなったショックが大きかったです。今となっては笑い話ですが、これから施術を受けられる方々へ、リスクを共有するために漫画にしました」

Q.美容クリニックに通ったことで、実際に肌のトラブルは改善されたのでしょうか。

しろめちゃんさん「元々スキンケアが雑だったのですが、クリニックに通う以上は最大限の効果を得たいと思い、日々の保湿や日焼け止めを丁寧にするようになりました。その相乗効果もあってか、肌の調子は改善されました」

Q.この件から、特にどのようなことを学びましたか。

しろめちゃんさん「今回施術を受けたのは美容サロンではなく、美容医療でした。しかし、医療であっても施術には一定のリスクがあり得るし、説明には含まれない想定外のトラブルが起こることへの心構えも必要だと思いました」

Q.これから美容クリニックを利用しようとしている方々に向けて、伝えたいことはありますか。

しろめちゃんさん「フォトフェイシャルを受ける方々は、眉毛を保護できるか相談してみてほしいです。クリニック選びでは、いいクチコミしか載っていない場合もあるので、惑わされないよう気を付けてください」

Q.なくなってしまった眉毛は、現在どのような状況になっていますか。

しろめちゃんさん「左右差はありますが、本件を知らなければ気付かれないレベルには戻りました。将来的にこのままな気もしますが、メークでカバーできる状態まで戻ったので、まだよかったです」

Q.漫画「美容クリニックでチリチリになった話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

しろめちゃんさん「『これは医療ミスでは？』『気を付けていれば起きなかった事故』『先生の対応もおかしいのでは』など、クリニックへの怒りに共感してくださるコメントをいただきました。また、『私も右の眉頭がなくなった経験が…』と同じような体験をされた方からも、コメントをいただきました」