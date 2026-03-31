PompadollSが、4月14日に配信リリースする新曲「リトルワールド」のジャケット写真を公開した。本楽曲は、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のエンディングテーマに起用されている。ジャケット写真には同作の主人公・桜みくをフィーチャーしており、PompadollSの五十嵐五十（G, Vo）が描き下ろしたビジュアルになっているという。ジャケット写真◆◆◆◾️五十嵐五十 コメントゆきやが撮った