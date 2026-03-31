PompadollSが、4月14日に配信リリースする新曲「リトルワールド」のジャケット写真を公開した。

本楽曲は、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のエンディングテーマに起用されている。ジャケット写真には同作の主人公・桜みくをフィーチャーしており、PompadollSの五十嵐五十（G, Vo）が描き下ろしたビジュアルになっているという。

ジャケット写真

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◾️五十嵐五十 コメント

ゆきやが撮ったみくのチェキをイメージしてジャケットを描かせていただきました！

ゆきやとみくの、青く小さな世界を、小さな写真にそのまま表現しました。

曲と共に彼らの感じている風がみなさんのもとに届きますように。

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さらに、本発表にあわせてPompadollSの新アーティスト写真も公開された。3人の力強い表情とバンドの世界観を凝縮し、新体制としての新たなスタートを感じさせる一枚に仕上がったとのこと。

また、TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」の本PV、番宣CMも公開され、「リトルワールド」の音源の一部が初解禁となった。

https://youtu.be/Y5kdY1gnUhU

◾️「リトルワールド」

2026年4月14日（水）リリース

※TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマ

◾️TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』 ▼イントロダクション

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。 自分の想いに気づいているのに…。

今にも「好き」があふれそうなのに…。

…でも、素直になれない!! 近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。

ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。

交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。

今でもずっと続ける、意地の張り合い。 愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。

愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。 両片想いを卒業するための、

ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!! ▼放送・配信情報

2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！

TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜

MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜

BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜 ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30〜WEB最速配信！

そのほか配信サイトでも順次配信！ ※放送・配信日時は変更になる場合がございます。 ▼スタッフ

監督：谷 東

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：福地友樹

サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和

プロップデザイン：杉村友和

美術監督：西山正紀

色彩設計：上野夏子

3Dディレクター：鈴木雅臣

撮影監督：久保田 淳(シアン)

編集：谷 東、榎田美咲(エディッツ)

音響監督：矢野さとし

音楽：松田彬人

音楽制作：POPHOLIC

音楽制作協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：FelixFilm ▼キャスト

浅葱優希也：石川界人

桜 みく：伊藤美来

浅葱若菜：丸岡和佳奈

東雲匡琉：子安武人

花葉雛子：小倉 唯

萌木菜月：本渡 楓 ▼OPED

OPテーマ：CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」

EDテーマ：PompadollS「リトルワールド」 ▼公式サイト/SNS

アニメ公式サイト：https://www.aishiteru-game.com

公式X：https://x.com/aishiterugame ▼原作情報

「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)

原作：堂本裕貴

試し読みページ：https://www.sunday-webry.com/episode/3269754496654596722 コミックス第1巻〜第7巻好評発売中！

サンデーうぇぶりSSCS 発行／小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/51095 ©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会