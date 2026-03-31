PompadollS、メンバー描き下ろしの「リトルワールド」ジャケ写真＆新アー写真公開。TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』番宣CMで音源初解禁も
PompadollSが、4月14日に配信リリースする新曲「リトルワールド」のジャケット写真を公開した。
本楽曲は、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のエンディングテーマに起用されている。ジャケット写真には同作の主人公・桜みくをフィーチャーしており、PompadollSの五十嵐五十（G, Vo）が描き下ろしたビジュアルになっているという。
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◾️五十嵐五十 コメント
ゆきやが撮ったみくのチェキをイメージしてジャケットを描かせていただきました！
ゆきやとみくの、青く小さな世界を、小さな写真にそのまま表現しました。
曲と共に彼らの感じている風がみなさんのもとに届きますように。
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さらに、本発表にあわせてPompadollSの新アーティスト写真も公開された。3人の力強い表情とバンドの世界観を凝縮し、新体制としての新たなスタートを感じさせる一枚に仕上がったとのこと。
また、TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」の本PV、番宣CMも公開され、「リトルワールド」の音源の一部が初解禁となった。
◾️「リトルワールド」
2026年4月14日（水）リリース
※TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマ
◾️TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』
▼イントロダクション
同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。
自分の想いに気づいているのに…。
今にも「好き」があふれそうなのに…。
…でも、素直になれない!!
近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。
ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。
交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。
今でもずっと続ける、意地の張り合い。
愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。
愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。
両片想いを卒業するための、
ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!
▼放送・配信情報
2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！
TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜
MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜
BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜
ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30〜WEB最速配信！
そのほか配信サイトでも順次配信！
※放送・配信日時は変更になる場合がございます。
▼スタッフ
監督：谷 東
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：福地友樹
サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和
プロップデザイン：杉村友和
美術監督：西山正紀
色彩設計：上野夏子
3Dディレクター：鈴木雅臣
撮影監督：久保田 淳(シアン)
編集：谷 東、榎田美咲(エディッツ)
音響監督：矢野さとし
音楽：松田彬人
音楽制作：POPHOLIC
音楽制作協力：ミリカ・ミュージック
アニメーション制作：FelixFilm
▼キャスト
浅葱優希也：石川界人
桜 みく：伊藤美来
浅葱若菜：丸岡和佳奈
東雲匡琉：子安武人
花葉雛子：小倉 唯
萌木菜月：本渡 楓
▼OPED
OPテーマ：CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」
EDテーマ：PompadollS「リトルワールド」
▼公式サイト/SNS
アニメ公式サイト：https://www.aishiteru-game.com
公式X：https://x.com/aishiterugame
▼原作情報
「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)
原作：堂本裕貴
試し読みページ：https://www.sunday-webry.com/episode/3269754496654596722
コミックス第1巻〜第7巻好評発売中！
サンデーうぇぶりSSCS 発行／小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/51095
©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会
関連リンク
◆PompadollS オフィシャルサイト
◆PompadollS オフィシャルX
◆PompadollS オフィシャルInstagram
◆PompadollS オフィシャルTikTok