NTTドコモは、同社の金融事業を束ねる新会社「NTTドコモ・フィナンシャルグループ」の設立を発表した。7月1日からの事業開始を予定している。 「NTTドコモ・フィナンシャルグループ」（以下、ドコモFG）は、NTTドコモの金融事業再編の一環として設立される金融事業持株会社。NTTドコモが株式の100％を保有する完全子会社で、同社の金融事業や所有する子会社の株式が、新会社であるドコモFGに承継される。