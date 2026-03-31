NTTドコモは、同社の金融事業を束ねる新会社「NTTドコモ・フィナンシャルグループ」の設立を発表した。7月1日からの事業開始を予定している。

「NTTドコモ・フィナンシャルグループ」（以下、ドコモFG）は、NTTドコモの金融事業再編の一環として設立される金融事業持株会社。NTTドコモが株式の100％を保有する完全子会社で、同社の金融事業や所有する子会社の株式が、新会社であるドコモFGに承継される。

これにより、NTTドコモから「dカード」や「d払い」などの金融事業が分割され、ドコモFGに吸収される。

このほか、「住信SBIネット銀行」「ドコモ・インシュアランス」「ドコモ・ファイナンス」「ドコモマネックスホールディングス」の4社の株式が、NTTドコモからドコモFGに移管される。

運営体制（2026年7月1日以降）

昨年6月に準備会社を設立し、3月31日の取締役会で吸収分割の決議が行われた。今後、株主総会の承認や関係当局の許認可を取得し、7月1日からの事業開始を目指す。

なお、提供中のサービスに大きな変更はなく、従来通り利用できる予定。