ＪＲ留萌線が今夜、ラストランを迎え１１６年の歴史に幕をおろします。セレモニーが開かれる沼田町の石狩沼田駅から中継です。最終日の夜明けはもうすぐそこです。留萌線・石狩沼田駅です。この駅舎も今日で役目を終えることとなります。ここ沼田町は先ほどまでパラパラと細かい雨が降っていました。まるで涙雨のようにも感じました。その最終日をかみしめるという意味では、駅舎の前に最終日までの日数を数えるボード